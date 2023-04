Das Finanzsystem wird einem Bericht des Internationalen Währungsfonds (IWF) zufolge durch die anhaltend hohe Inflation und steigende Zinsen auf die Probe gestellt. "Nach Jahren niedriger Zinssätze stellt die straffere Geldpolitik eine Herausforderung für das effektive Risikomanagement der Banken in Wertpapierportfolios und bei Krediten dar", heisst es im "Global Financial Stability Report", der am Dienstag in Washington veröffentlicht wurde. Die "energische Reaktion der politischen Entscheidungsträger zur Eindämmung systemischer Risiken" nach den Turbulenzen bei US-Banken und der Schweizer Credit Suisse habe aber die Ängste an den Märkten verringert.

11.04.2023 17:39