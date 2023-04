Die Abkehr Chinas von seiner strikten Corona-Politik sorgt dem Internationalen Währungsfonds (IWF) zufolge zwar für neuen Schwung in der Region - doch der Aufschwung des Landes dürfte sich mittelfristig verlangsamen. Das Wachstum in China werde sich wahrscheinlich von Investitionsgütern auf den Konsum verlagern, hiess es in einem Blogbeitrag des IWF am Donnerstag. "Dies könnte erhebliche Auswirkungen auf die Region haben, insbesondere für Volkswirtschaften, die in grossem Umfang nach China exportieren."

13.04.2023 17:18