Dennoch seien die Kosten für Energie immer noch deutlich höher als vor Beginn der Gasknappheit in Europa im Sommer 2021. "Im Verarbeitenden Gewerbe wird deshalb zurzeit manches in der Herstellung energieintensive Gut wegen fehlender Wirtschaftlichkeit nicht in Deutschland produziert, sondern importiert", sagte Oliver Holtemöller, Leiter der Abteilung Makroökonomik am IWH./wpi/DP/ngu