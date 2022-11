Die lange Zeit niedrige Inflation in Japan zieht zunehmend an. Im Oktober stieg die Kernteuerungsrate (ohne frische Lebensmittel) mit 3,6 Prozent auf den höchsten Stand seit 40 Jahren, wie aus Regierungsdaten vom Freitag hervorgeht. Die Rate wird von der japanischen Notenbank besonders beachtet. Die Gesamtinflation (mit Energie und Lebensmitteln) sprang von 3,0 Prozent im Vormonat auf 3,7 Prozent. Die Raten liegen immer noch niedriger als in anderen Industrieländern, für japanische Verhältnisse sind sie aber hoch.

18.11.2022 11:15