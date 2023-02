Die Inflation in Japan legt weiter zu. Die Verbraucherpreise ohne frische Lebensmittel erhöhten sich im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,2 Prozent, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Das ist der stärkste Anstieg seit September 1981. Die Rate wird von der japanischen Notenbank besonders beachtet. Bankökonomen hatten im Schnitt 4,3 Prozent erwartet.

24.02.2023 08:45