(Ausführliche Fassung) - In Japan sind die Verbraucherpreise so stark gestiegen wie seit mehr als 40 Jahren nicht mehr. Die Inflationsrate für Konsumgüter ohne frische Lebensmittel habe im November im Vergleich zum Vorjahr um 3,7 Prozent zugelegt, teilte die Regierung am Freitag in Tokio mit. Dies ist der stärkste Anstieg seit 1981. Experten hatten im Schnitt mit einem Plus der Kerninflationsrate in dieser Grössenordnung gerechnet. Die Kerninflation liegt damit bereits das achte Mal in Folge über der von der japanischen Notenbank (BoJ) angepeilten Marke von zwei Prozent.

23.12.2022 10:21