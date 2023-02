Während der Pandemie hätten die Betriebe zudem ihr Angebot ausgebaut, führte Bunte aus. So etwa im Bereich Barrierefreiheit oder in der Zusammenarbeit mit Schulen. Die Inflation gehe aber auch an den Jugendherbergen nicht spurlos vorbei. Anstatt die Preise anzuheben, habe man aber versucht, an anderen Stellen zu sparen.