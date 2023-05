In Bezug auf die Inflation gebe es jedoch keine grundsätzliche Panik. "Der Markt ist gesund, vor allem dank seiner Vielfalt an Diamanten, Perlen, antikem und zeitgenössischem Schmuck, die im Umlauf sind. Ausserdem erfreuen sich Farbsteine immer grösserer Beliebtheit", so die Aussteller gegenüber AWP.