Die kanadische Notenbank hat ihren Leitzins angehoben. Der Leitzins werde um 0,25 Prozentpunkte auf 4,75 Prozent erhöht, teilte die Bank of Canada am Mittwoch in Ottawa mit. Experten hatten hingegen überwiegend mit einem unveränderten Leitzins gerechnet. Zuletzt hatte die kanadische Notenbank im Januar den Leitzins erhöht, seitdem aber die Zinsen nicht angetastet.

07.06.2023 16:56