Die Teuerung in der Schweiz ist zuletzt wegen eines Rückgangs der Erdölpreise bekanntlich wieder etwas gesunken. Mit rund 3 Prozent liege sie zwar deutlich unter der Teuerung in anderen europäischen Ländern, aber deutlich über dem Inflationsziel der Schweizerischen Nationalbank (SNB), so die KOF.