Auch die Inflationserwartungen haben klar abgenommen. Hätten die Unternehmen im Herbst mit einer Inflationsrate von 3,7 Prozent in den dann kommenden zwölf Monaten gerechnet, gingen sie nun nur noch von einer Steigerung um 2,9 Prozent aus. Gefragt auf den Zeithorizont von fünf Jahren, gaben die Unternehmen im Herbst eine Erwartung von 3 Prozent an. Inzwischen sähen die Befragungsteilnehmenden die Inflationsrate in fünf Jahren bei etwa 2,6 Prozent.