Mit Blick auf die Preisentwicklung zeigt sich laut KOF in den Planungen der Firmen eine klare Abnahme des Preisauftriebs. In allen Bereichen sei der Höhepunkt der Preisanpassungen zunächst einmal durchschritten worden. Am häufigsten seien Preiserhöhungen noch im Gastgewerbe geplant, aber auch da moderater als noch in den Vorquartalen.