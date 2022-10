Die britische Notenbank könnte sich mit einem wichtigen Teil ihrer geldpolitischen Straffung einem Zeitungsbericht zufolge noch mehr Zeit lassen. Die Bank of England werde den Verkaufsstart ihres zur Konjunkturstützung erworbenen Bestands an Staatsanleihen wahrscheinlich weiter verschieben, schreibt die britische Wirtschaftszeitung "Financial Times" am Dienstag ohne genaue Angabe von Quellen. Die Zentralbank bezeichnete den Bericht in einer ersten Reaktion als "ungenau".

18.10.2022 11:58