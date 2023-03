STADT (awp international) - Zehn Staats- und Regierungschefs aus Lateinamerika und der Karibik wollen bei einem virtuellen Gipfel über Massnahmen gegen die Inflation beraten. Bei dem Treffen per Videokonferenz sollen am 5. April gemeinsame Schritte zur Senkung der Preise abgestimmt werden, sagte der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador am Donnerstag.

16.03.2023 20:21