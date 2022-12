(Ausführliche Fassung) - Elon Musk ist vom Thron gestossen - zumindest im Moment. In den sich täglich ändernden Ranglisten über das geschätzte Vermögen der Superreichen hat der französische Luxusmagnat Bernard Arnault den Twitter-und Tesla -Chef überholt. Sowohl bei "Bloomberg Billionaires" als auch bei "Forbes" - das geschätzte Nettovermögen wird jeweils am Ende eines Handelstages aktualisiert beziehungsweise das Auf und Ab wird fortlaufend angepasst - stiess der Nordfranzose den Tech-Milliardär Musk zuletzt von Platz eins. Sein Vermögen bezifferte Bloomberg am Mittwoch auf 171 Milliarden Dollar, "Forbes" zuletzt in einer Momentaufnahme auf 191 Milliarden Dollar. Wer ist Arnault, und was hat ihn so reich gemacht?

14.12.2022 16:48