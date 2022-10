Der französische Präsident Emmanuel Macron hat den Kurs Deutschlands in der Energiekrise kritisiert. "Ich glaube, es ist nicht gut, weder für Deutschland noch für Europa, dass sie sich isolieren", sagte Macron am Freitag am Rande eines EU-Gipfels in Brüssel. "Wir müssen absolut unsere Einigkeit wahren." Er werde mit Kanzler Olaf Scholz zusammen an einer Lösung arbeiten.

20.10.2022 15:48