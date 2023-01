Das Angebot an Wohnungen hat gemäss der am Dienstag veröffentlichten Studie im vergangenen Jahr 2022 weiter abgenommen. Die Angebotsquote liege mittlerweile bei nur noch 4,7 Prozent nach 5,8 Prozent im Vorjahr. Eine solche Illiquidität sei seit 2013 nicht mehr beobachtet worden, so die Experten.