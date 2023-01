Da in den Jahren 2011 bis 2020 im letzten Kalendermonat jeweils im Schnitt gut 31'300 Immatrikulationen erreicht wurden, liege der Wert allerdings immer noch 20 Prozent tiefer als in den Vorjahren, teilte die Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure Auto-Schweiz am Dienstag mit.