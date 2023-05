Angetrieben durch das Nordamerika-Freihandelsabkommen siedelten sich seit Mitte der 1990er Jahre zahlreiche Unternehmen in Mexiko an, um von dort aus zollfrei vor allem in die USA exportieren zu können. Mehr als 2000 Unternehmen mit deutschem Kapital, darunter die Automobilhersteller Volkswagen und BMW , haben Werke in Mexiko.