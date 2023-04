Erneut besonders stark gestiegen sind die Mieten in Zürich. In der Limmatstadt kostete eine Wohnung im Schnitt 2,1 Prozent mehr. Aber auch in Bern mussten Mieterinnen und Mieter laut Homegate im vergangenen Monat mit einer Zunahme von 0,6 Prozent zurechtkommen. Gegenüber dem Vorjahr summiert sich der Anstieg etwa in Zürich auf plus 7,3 Prozent und in Lugano auf 6,4 Prozent.