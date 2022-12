Wie SRF Meteo am Silvestertag mitteilte, galt am Rheinknie bisher der Silvester 1961 mit 16,4 Grad als wärmster Silvestertag aller Zeiten. Neue lokale Höchstwerte gab es auch auf dem Napf an der Grenze der Kantone Bern und Luzern sowie in Engelberg OW und in Langnau im Emmental BE.