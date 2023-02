Britische Haushalte haben einem Zentralbank-Berater zufolge durch den Brexit im Schnitt rund 1000 Pfund (1132 Euro) eingebüsst. "Wir hatten einen grossen Boom (an Investitionen) zwischen 2012 und 2016", sagte der Ökonom Jonathan Haskel in einem Interview, das der Newsletter "The Overshoot" am Montag veröffentlichte. "Aber dann haben die Investitionen seit 2016 stagniert, und wir sind hinter die anderen G7-Staaten zurückgefallen."

13.02.2023 15:37