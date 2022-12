Dazu kommt die anhaltend hohe Zuwanderung. So werden nach Schätzungen der CS auch 2023 netto wieder rund 70'000 Personen in die Schweiz einwandern - was etwa der Bevölkerung einer Stadt wie St. Gallen entspreche, sagte CS-Schweiz-Chefökonom Claude Maurer an einer Veranstaltung.