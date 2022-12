"Die Zinserhöhung und der Einstieg ins QT (Reduzierung der Bilanzsumme) waren weitgehend so erwartet worden, allerdings signalisiert die EZB, dass die Zinsen noch 'deutlich' weiter steigen müssen, um restriktives Niveau zu erreichen und die Inflation nachhaltig in Richtung der Zielgrösse zu drücken. Die EZB wird wohl zunehmend in Abhängigkeit der aktuellen Datenentwicklung agieren und somit ist ein vorsichtiges Vorgehen in der Geldpolitik zu erwarten. Mit dem Einstieg in QT wird der Normalisierungsprozess seitens der EZB aber fortgesetzt, unabhängig davon, dass die Zinsperspektiven nicht mehr so steil nach oben weisen."