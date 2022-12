Die US-Notenbank Fed drosselt ihr Straffungstempo, will den Kampf gegen die hohe Inflation aber nicht einstellen. Im Gegenteil: Nach ihrer Zinssitzung am Mittwoch in Washington stellen die Währungshüter für kommendes Jahr sogar zusätzliche Zinsanhebungen in Aussicht. Notenbankchef Jerome Powell weist Spekulationen auf geldpolitische Lockerungen im kommenden Jahr zurück. Was sagen Ökonomen dazu?

14.12.2022 21:55