Im Jahr 2021 wurden über Online-Plattformen Kredite in Höhe von 18,5 Milliarden Franken vergeben, heisst es in dem am Donnerstag veröffentlichten "Marketplace Lending Report" des Instituts für Finanzdienstleistungen (IFZ) der HSLU. In den letzten vier Jahren hat sich das Volumen dabei mehr als verdreifacht: 2017 lag es noch bei 5,4 Milliarden. Im Vergleich zu den Ende 2021 insgesamt ausstehenden Bankkrediten von 1302 Milliarden bleibt der Anteil allerdings noch recht gering.