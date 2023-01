In der Schweiz sind die Diskontierungssätze im vergangenen Jahr angestiegen. Dadurch habe sich die Lage in den Unternehmensbilanzen mit Blick auf die Pensionsverpflichtungen verbessert, schreibt das Beratungsunternehmen Willis Towers Watson in dem am Donnerstag veröffentlichten "Swiss Pension Finance Watch"-Bericht.

12.01.2023 11:24