In den ersten vier Monaten hätten die Pensionskassen auf ihren Kapitalanlagen in einem weiterhin von Schwankungen geprägten Marktumfeld eine Rendite von +2,8 Prozent erzielt, teilte der Pensionskassenberater Complementa am Freitag mit. Er präsentierte erste Zwischenergebnisse aus der "Risiko Check-up-Studie 2023".