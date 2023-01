Im Dezember fiel der von der CS erstellte Pensionskassen-Index um 2,01 Prozent oder 3,87 Punkte auf den Jahresschlussstand von 188,57 Zähler, wie es am Mittwoch in einer Mitteilung heisst. Die Herbstmonate Oktober (+2,01%) und November (+1,84%) hatte der Index, der ausgehend von 100 Punkten Anfang 2000 eingeführt worden war, noch im Plus abgeschlossen.