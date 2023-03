Das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia hat sich im März deutlich weniger als erwartet aufgehellt. Der Indikator für die Industrie (Philly-Fed-Index) stieg um 1,1 Punkte auf minus 23,2 Zähler, wie die regionale Zentralbank am Donnerstag in Philadelphia mitteilte. Bankökonomen hatten im Schnitt mit einer deutlicheren Aufhellung auf minus 15,0 Punkte gerechnet. Im Februar war der Indikator noch mit 24,3 Punkten auf den niedrigsten Wert seit Mai 2020 gefallen.

16.03.2023 13:53