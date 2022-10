(neu: Im 1. Absatz wurde nach neuen Erkenntnissen die Ortsangabe zum Leck präzisiert. Im vorletzten Absatz wurde das Statement des Sprechers des Koordinators der polnischen Geheimdienste ergänzt.) - In Polen ist ein Leck an der Pipeline Druschba entdeckt worden, durch die Öl aus Russland nach Europa fliesst. Die Ursache sei noch unbekannt, teilte der polnische Pipeline-Betreiber Pern am Mittwoch mit. Demnach wurde das Leck am späten Dienstagabend an einem der beiden Stränge des westlichen Abschnitts der Leitung rund 70 Kilometer von der zentralpolnischen Stadt Plock gemeldet. Dies sei die Hauptleitung, über die das Rohöl nach Deutschland fliesse. Nach neuesten Angaben der Feuerwehr liegt das Leck etwas weiter nördlich als ursprünglich angenommen, in der Nähe des Ortes Boniewo.

12.10.2022 11:26