Die polnische Notenbank hat ihren Leitzins überraschend nicht weiter angehoben. Er verharre bei 6,75 Prozent, teilte sie am Mittwoch in Warschau mit. Analysten hatten hingegen eine Anhebung auf 7,00 Prozent erwartet. Zuvor hatte die Notenbank ihren Leitzins elfmal in Folge angehoben, um gegen die hohe Inflation anzugehen.

05.10.2022 16:08