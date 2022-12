Der Konsumindikator von Postfinance zeigt für den November ein weiter verlangsamtes Wachstum an. Demnach sind die kalenderbereinigten Konsumausgaben der privaten Haushalte im Detailhandel gegenüber dem Vorjahr noch um 2,3 Prozent gestiegen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. In den Vormonaten Oktober bzw. September war noch ein Wachstum von 4,2 bzw. 6,3 Prozent ausgewiesen worden.

15.12.2022 10:27