Die Preise für Speisekartoffeln zogen binnen Jahresfrist um 23,0 Prozent an. Die Erzeugerpreise für Obst sanken hingegen im August gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,0 Prozent. Rückgänge gab es unter anderem bei Äpfeln (minus 21,3 Prozent). Bei Gemüse (plus 10,0 Prozent) stiegen insbesondere die Preise für Blumenkohl (plus 34,3 Prozent) und Gurken (plus 57,1 Prozent).