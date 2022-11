"Unter den Teilnehmern der Umfrage ist eine gestiegene Unsicherheit über die weitere Preisentwicklung am Wohneigentumsmarkt erkennbar", wird in der Mitteilung Stefan Fahrländer zitiert. Hauptgrund dafür seien wohl die grossen globalen Unsicherheiten, welche sich in einer negativen Konsumentenstimmung äusserten. Nach 20 Jahren Boom sei aber eine insgesamt neutrale Erwartung kein Drama.