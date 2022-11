Auch im Oktober trieben stark steigende Preise für Rohstoffe und Vorprodukte die Grosshandelspreise an. So waren Mineralölerzeugnisse rund 41,5 Prozent teuer als im Vorjahresmonat, der Zuwachs fiel aber nicht mehr so stark aus wie im September (plus 62 Prozent). Auch bei chemischen Produkten schwächte sich der Preisauftrieb im Oktober auf hohem Niveau (plus 38,7 Prozent) etwas ab.