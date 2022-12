Der Preisauftrieb im Grosshandel in Deutschland hat sich erneut abgeschwächt. Im November erhöhten sich die Preise zum Vorjahresmonat um 14,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat. Im September (plus 19,9 Prozent) und Oktober (plus 17,4 Prozent) hatten die Preise noch deutlicher über dem jeweiligen Vorjahresniveau gelegen.

15.12.2022 08:51