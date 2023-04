Der Preisauftrieb im deutschen Grosshandel hat sich im März weiter abgeschwächt. Er ist so gering wie seit mehr als zwei Jahren. Im Jahresvergleich stiegen die Grosshandelspreise um 2,0 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Es ist der sechste Rückgang in Folge und die geringste Jahresrate seit Anfang 2021.

14.04.2023 10:29