Als die Justiz 2012 Bergers Kanzlei in Frankfurt durchsuchen liess, setzte er sich in die Schweiz ab. Im Februar wurde er nach Deutschland ausgeliefert. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Parallel zum Prozess in Bonn muss sich Berger auch am Landgericht Wiesbaden wegen weiterer Cum-Ex-Geschäfte verantworten./als/DP/men