SNB-Präsident Thomas Jordan sieht eine hohe Wahrscheinlichkeit für weitere Zinsschritte am nächsten SNB-Treffen im Dezember. Hauptgrund sei die weiterhin hohe Inflation, sagte Jordan gemäss einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters am Montag an einem Anlass in Lausanne.

14.11.2022 21:43