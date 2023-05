Trotz einer rückläufigen Teuerung hält die Schweizerische Nationalbank (SNB) an der Bereitschaft zu weiteren Zinserhöhungen fest. "Wir können nicht ausschliessen, dass eine weitere Straffung der Geldpolitik notwendig sein wird". Dies sagte SNB-Präsident Thomas Jordan am Freitag laut der Nachrichtenagentur Reuters an einer Veranstaltung an der Universität St. Gallen.

05.05.2023 14:07