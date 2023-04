Nachdem während der Pandemie Ferien in der Schweiz besonders angesagt waren, zieht es die Kunden nun wieder ins Ausland. "Im Frühling sind Ägypten, die Kanarischen Inseln, aber auch fernere Destinationen wie die Malediven, Thailand und Dubai sehr beliebt", sagt Beffa. Im Sommer seien dann die klassischen Badeferien am Mittelmeer hoch im Kurs - also etwa in Griechenland, Zypern, der Türkei oder in Spanien.