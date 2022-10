Der Textilmaschinen-Hersteller Rieter finanziert gemeinsam mit der Johann Jacob Rieter-Stiftung eine neue Stiftungsprofessur für Industrial Artificial Intelligence (AI) an der ZHAW School of Engineering in Winterthur. Die Professur beschäftige sich mit der Lehre und Forschung im Bereich industrieller Anwendungen der Künstlichen Intelligenz und werde noch in diesem Jahr ausgeschrieben, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend.

06.10.2022 18:43