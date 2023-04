Neben der russischen Führung hat aber auch der IWF die Prognosen für Russland im laufenden Jahr angehoben. Statt 0,3 Prozent Wachstum erwarten die Experten nun ein Plus von 0,7 Prozent beim BIP, wie sie am Dienstag bei der gemeinsamen Frühjahrstagung mit der Weltbank bekanntgegeben hatten. Gleichzeitig wurde die Prognose für das nächste Jahr allerdings von plus 2,1 auf plus 1,3 Prozent gekappt./bal/DP/jkr