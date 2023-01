Ende 2022 waren in der Schweiz 1,33 Billionen Franken in Anlagefonds investiert. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Rückgang um 210 Milliarden oder 14 Prozent. Das vom Krieg in der Ukraine, Inflation und einer Zinswende geprägte Anlagejahr habe das Volumen auf den Stand von Mitte 2019 zurückfallen lassen, hiess es in einer Mitteilung vom Branchenverband vom Donnerstag.