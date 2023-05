Erstaunt zeigte sich Moneyland über die hohe Zufriedenheit bei den Smartphone-Banken wie Revolut, Zak oder Neon: Diese hätten alle eine Bewertung von "sehr gut" erreicht. Revolut sei in letzter Zeit immer wieder mit schlechten Kundenbewertungen in die Schlagzeilen geraten, schreibt Moneyland. Doch würden sich Kundinnen und Kunden nur bei Problemen an den Kundendienst wenden. Hätten alle bereits Kontakt mit dem Kundendienst gehabt, wäre die Zufriedenheit wohl tiefer.