Letzteres dürfte im Zusammenhang mit der zunehmenden Mobilität der Schweizer Bevölkerung stehen, heisst es. Die Reisefreudigkeit der Schweizerinnen und Schweizer stieg im Februar nämlich deutlich an. Dies mache sich sowohl in den Ausgaben für Hotels wie auch für Essen in ausländischen Restaurants bemerkbar, heisst es.