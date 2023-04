So beurteilten fast 40 Prozent der befragten Firmen die Ertragslage als gut, das ist mehr als doppelt so viel wie noch im Vorquartal, teilte der Verband am Montag mit. Gleichzeitig ging der Anteil der Firmen, welche die Lage als "schlecht" einstuften, auf 9 Prozent von 13 Prozent zurück.