Im Rückblick auf die erste Wintersaison seit der Corona-Pandemie ohne einschränkende Massnahmen gaben fast zwei Drittel an, einen höheren Umsatz als im Jahr davor erzielt zu haben. Besonders hoch ist dabei mit gut 85 Prozent der Anteil in den Städten. Diese waren allerdings auch am stärksten von der Pandemie betroffen.