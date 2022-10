Da es nun die Schweizerinnen und Schweizer in diesem Jahr vermehrt wieder an die Strände dieser Welt zog, weisen diese Regionen nun wieder eine Normalisierung auf. So gingen die Logiernächte im Vergleich zum Corona-Sommer 2021 etwa in Unterengadin (-20%), Arosa (-18%) und Flims/Laax (-19%) deutlich zurück. Gleiches gilt für das Tessin. In Locarno gingen die Logiernächte um 21 Prozent zurück, in Ascona um 17 Prozent.